РИАМО - 6 сен. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу совершит молебен святителю Киевскому и всея Руси Петру у образа московского чудотворца в Высоко-Петровском монастыре, также верующие проведут крестный ход, сообщается на сайте монастыря.

Литургия начнется в 09:30, начало крестного хода запланировано на 12:00, начало патриаршего молебна - на 12:30.

«После патриаршего молебна во дворе монастыря всем паломникам будут предложены угощения из полевой кухни, чай из русских дровяных самоваров с монастырской выпечкой, а также ознакомительные экскурсии по обители», - отмечается в сообщении.

Как уточняется в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы, три улицы в Тверском районе Москвы полностью перекроют с 12:00 до 12:30 в связи с проведением крестного хода. Для автомобилистов будут недоступны улица Петровка, Крапивенский переулок и Петровский бульвар.

Шестого сентября отмечается День памяти святителя Петра