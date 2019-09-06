РИАМО - 6 сен. В Подмосковье в пятницу пройдет дополнительный период сдачи ГИА по математике, экзамен сдадут 229 выпускников одиннадцатых классов и 201 выпускник девятых, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Для проведения ГИА-9 будет задействовано 38 пунктов сдачи, а для ГИА-11 будут работать пять пунктов. Все они будут оборудованы в соответствии с установленными требованиями.

«Будут привлечены 106 общественных наблюдателей. Экзамен напишут ребята, которые не сдали его в основной период, получили два неудовлетворительных результата по обязательным предметам или повторно получили неудовлетворительный результат по одному из таких предметов», – сказала Забралова.

Она добавила, что к пересдаче не допускаются те выпускники, которые хотят улучшить полученные ранее результаты.