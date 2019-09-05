РИАМО - 5 сен. На месте обрушившегося здания в Сергиево-Посадском округе Подмосковья убирают крупные обломки для подъезда спасательной техники, в ночное время освещение для продолжения работ обеспечат с помощью световых мачт и прожекторов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В поселке Новая Шурма обрушилось заброшенное пятиэтажное здание во время работ по его демонтажу. Произошло обрушение одного крыла, существует угроза повторных обрушений. По предварительным данным, есть пострадавшие.

«По состоянию на 18:50 с помощью башенного автокрана, фронтальных погрузчиков и самосвала проводится разбор крупных элементов обрушения около здания для обеспечения подъезда спасательной техники», — говорится в сообщении.

Ночью место проведения работ будет освещаться с помощью световых мачт и прожекторов.

На месте работают 45 единиц техники, 146 человек. От МЧС – 22 единицы техники, 91 спасатель.

Видео с места обрушения заброшенного здания в Подмосковье>>