РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 сен. В Подольске завершились соревнования на Кубок губернатора Подмосковья по пожарно-спасательному спорту, первое место у команды из Коломны, второе – у спасателей из Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» Альберт Леднев.

В состязаниях приняли участие сборные 14 ОФПС (Коломна), 16 ОФПС (Люберцы) и 24 ОФПС (Подольск). За ГКУ МО «Мособлпожспас» выступили команды территориальных управлений силами и средствами из Подольска, Коломны и Каширы.

«С разницей в несколько секунд на последнем этапе соревнований в боевом развертывании второй год подряд победу одержала команда Коломны. У команды Подольска серебро, а бронза – у команды 16 ОФПС из Люберец», – сказал Леднев.

Соревнования на Кубок губернатора по традиции провели в четырех дисциплинах: подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете и боевом развертывании.

Для гостей, среди которых было много школьников, устроили выставку специализированной пожарно-спасательной и ретротехники, провели тематические конкурсы и викторины, работала полевая кухня.