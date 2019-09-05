РИАМО – 5 сен. В селе Ершово Одинцовского городского округа в четверг запустили новую линию в зале фасовки на заводе Valio, передает корреспондент РИАМО.

«Компания двигается вперед каждый год и <…> практически ни одного года не было без открытия новых линий, новых производств, это говорит о том, что компания в первую очередь очень серьезно инвестирует в наш рынок. А во вторую очередь, это говорит о том, что условия, которые созданы в Московской области, позволяют это сделать», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Новая линия на заводе позволяет выпускать 50 мягких упаковок плавленого сыра в минуту.

Министр также отметил, что немаловажным является создание рабочих мест для жителей Подмосковья рядом с домом.

Запуск новой линии приурочен к 10-летнему юбилею предприятия: завод открыли в 2009 году.

Единственный в России завод компании Valio расположен в селе Ершово Одинцовского городского округа. Он выпускает сыры, масло, молоко, йогурты – всего более 30 позиций.