РИАМО – 5 сен. Серьезные пробки наблюдаются на столичных дорогах вечером в четверг, дорожная ситуация оценивается в семь баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на северо-западе МКАД на внутренней стороне, на юго-востоке кольцевой дороги – на обеих сторонах.

Сильно затруднено движение на Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах. Стоят улицы рядом с Кремлем. Средняя скорость движения в центре на некоторых участках составляет всего 3 километра в час.

Пробки также образовались на Волоколамском, Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, проспекте Андропова, Нахимовском проспекте, Варшавском шоссе, Севастопольском проспекте, Профсоюзной улице, проспекте Вернадского, Кутузовском проспекте.

По данным сервиса, ситуация немного улучшится к 20:00 – пробки будут оцениваться в пять баллов. Свободными дороги станут после 22:00 – тогда загруженность будет оцениваться в два балла.

Вечером в четверг в столице наблюдается дымка, видимость составляет 6-7 километров. К утру дымка может перерасти в туман.