РИАМО – 5 сен. Подмосковный Россельхознадзор запретил ввоз в регион партии голландской альстромерии, зараженной опасным вредителем – западным цветочным трипсом, говорится в сообщении пресс-службы управления.

570 альстромерий осмотрели 25 августа на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал». Обнаруженный в них трипс признан карантинным на территории России.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – говорится в сообщении.

Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений, после чего те покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.