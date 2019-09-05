РИАМО - 5 сен. Причиной появления дымки над столицей стала высокая влажность, которая сейчас составляет порядка 85%, утром 6 сентября дымка местами может перерасти в туман, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Сейчас в Москве видимость 6-7 километров, есть слабая дымка. Она появилась из-за высокой влажности, которая сейчас составляет порядка 85%. Дожди у нас уже ушли, это показатель того, что утром местами может быть туман», - сказал собеседник агентства.

Сейчас в центре страны формируются радиационные туманы, связанные с радиационным выхолаживанием приземного слоя воздуха при прояснениях после дождей, и адвективные туманы, которые образовываются при поступлении теплого и влажного воздуха на предварительно выхоложенную земную поверхность.