РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 сен. В подмосковном Подольске прошла встреча главных врачей медучреждений округа с жителями по вопросам здравоохранения, во время которой женщина попросила убрать бомжей из хирургического отделения Подольской горбольницы и разобраться с хамством сотрудников Климовской горбольницы №2, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Московской области.

В Подольске продолжаются встречи с жителями по вопросам здравоохранения с участием главных врачей медицинских учреждений, расположенных на территории муниципалитета, и представителей управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 областного Минздрава. Очередная встреча с жителями состоялась в четверг в зале заседаний общественной палаты.

«На этот раз на встречу пришли два жителя Подольска. Мужчина попросил помочь вылечить свою жену от синусита, так как ее лечение затянулось и появились осложнения, но от госпитализации она отказалась. Также поступили жалобы на недружелюбное отношение сотрудников регистратуры Климовской городской больницы №2 и на пребывание бомжей в хирургическом отделении ПГКБ», – сказал представитель.

По его словам, представители управления здравоохранения регулярно проводят встречи с жителями, во время которых можно получить консультацию и помощь в различных аспектах здравоохранения. На встречах собирают контакты обратившихся, чтобы была налажена обратная связь, проверяют поступившие жалобы и заявления.