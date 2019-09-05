РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 сен. В подмосковном Подольске утвердили адресный перечень из 50 дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020 году, сообщается на сайте администрации городского округа.

В администрации Подольска прошло заседание муниципальной общественной комиссии по обсуждению адресного перечня дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020 году.

«Муниципальная общественная комиссия определила еще 25 дворов и утвердила окончательный адресный перечень из 50 дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020 году. Он будет включен в муниципальную программу по формированию современной комфортной городской среды на 2020 год», – говорится в сообщении.

При формировании адресного перечня учли предложения жителей округа, которые они высказывали в ходе встреч и общественных обсуждений планов благоустройства, проходивших в 2019 году.

Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципальных образований Московской области осуществляется в объеме 10% от общего количества дворовых территорий в каждом муниципальном образовании ежегодно.

Адресный перечень на каждый год формируется путем голосования на интернет-портале «Добродел» (50% от плана на год) и на основании обращений граждан к президенту Российской Федерации, губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, в Главное управление Государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию муниципального образования (50% от плана на год).

В 2019 году голосование на портале «Добродел» проходило с 5 по 25 августа. В ходе голосования определилось 25 дворов в Подольске, набравших наибольшее количество голосов. Они будут благоустроены в будущем году. Активность жителей Подольска была самая высокая по Московской области – в голосовании приняли участие 1798 человек.