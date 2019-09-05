РИАМО - 5 сен. Стала известна программа мероприятий в Екатерининском парке в центре Москвы по случаю празднования Дня города 7 и 8 сентября, для горожан устроят творческие встречи известными актерами советского и современного экрана, организуют выступления клоунов и акробатов, а также программы чтецов и поэтов, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры города.

Выступления пройдут на Малой и Большой сцене. 7 сентября представления на Малой сцене ведет актер театра и кино, телеведущий Сергей Друзьяк. Откроет праздничное действо в 13:30 Детский театр эстрады. Затем в 14:00 выступит Театр юного актера. В 14:30 и в 17:15 можно посмотреть представление от Театра маленькой комедии «Два Каппучино», в котором примут участие забавные клоуны. В 14:40 и в 16:45 будет проходить выступление кукольного театра «Альфа».

«В 15:10 выступят жонглеры. В 15:20 начнется музыкальный спектакль, который покажет театр «Клякса». В 15:50 и в 18:50 — шоу с дрессированными животными. В 16:00, в 17:25 и в 19:00 — спектакль «Весна» от театра-студии «Авансцена». В 16:30 и в 18:35 шоу-театр DivO покажет акробатические сценки и этюды. С 17:55 до 18:05 состоится представление, в котором примут участие жонглеры от театра «Белый лев»», — говорится в сообщении.

В 18:05 начнется спектакль «Алиса в стране чудес», который покажет «Золотой театр». Завершится праздник шоу «Шляпник», которое представит иллюзионист Илья Словачевский (19:30 — 20:00).

Ведущими на Большой сцене 7 сентября с 12:00 до 16:30 будут Ольга Хохлова и Илья Оболонков, а с 16:30 до 21:00 представление ведут Наталья Громушкина и Валерий Еременко.

«В 13:00 начнется спектакль Театра Дурова. В 13:30 на сцене — Театр иллюзий. С 14:00 до 15:00 состоится баттл поэтов — резидентов шоу «Суперстихи» телеканала ТНТ, в котором примут участие Руслан Шишкин, Владимир Лаутеншлегер, Станислав Кабаев, Захар Зорькин, Диана Никифорова и София Ежова. В 15:00 начнет свое выступление театр пантомимы «Мир лиц», а в 15:20 можно будет увидеть «Сказку и песочное шоу». В 15:40 выступит уличный театр Mikos», — отмечается в материале.

В 16:10 состоится творческая встреча с народным артистом РФ Александром Пашутиным. С 16:40 до 17:10 пройдет творческая встреча с выдающимся актером театра и кино, мастером художественного слова, народным артистом СССР Василием Лановым. В 17:10 на сцену выйдут актеры театра «СТУДИЯ.project». С 18:10 до 18:30 состоится творческая встреча с известной актрисой театра и кино, народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко.

В 18:30 прозвучат фрагменты мюзикла «Чикаго» в исполнении Теоны Дольниковой, Натальи Громушкиной, Андрея Александрина и Валерия Яременко. В 19:00 начнется перфоманс от театра «Мурашка-шоу». С 19:30 до 20:00 фрагменты мюзиклов «Мама миа», «Ромео и Джульетта», «Нотр-Дам де Пари», «Метро» и «Вива рок ю» исполнят Теона Дольникова, Наталья Громушкина, Андрей Александрин и Валерий Яременко. В 20:00 состоится свето-цирковое представление «АртШоу». С 20:20 до 21:00 Вахтанг & Brandon Stone выступят под лазерное шоу.

Восьмого сентября с 16:00 на Малой сцене свой спектакль покажет театр «Клякса», затем в 16:30 пройдет акробатическое шоу «Держава». В 16:40 театр «Тильда-Матильда» покажет кукольный спектакль. В 17:10 на сцене — жонглер Алексей Сычев. С 17:20 до 17:50 пройдет представление детского эстрадного музыкального театра «Мюзикл».

В 17:50 на сцену выйдут клоуны Театра маленькой комедии «Два Каппучино». В 18:00 начнется кукольный спектакль «Осторожно! Мышка», и завершит праздник своим выступлением (в 18:30) иллюзионист Роман Решетников.

На Большой сцене 8 сентября в 15:00 начнутся поэтические чтения, где выступят Евгений Бунимович, Мария Ватутина и Ефим Бершин. В 15:30 состоится перфоманс «Seagull Чайка», режиссером-постановщиком которого стал Кирилл Заборихин. С 16:00 до 16:30 можно будет послушать любимые арии из популярных оперетт в исполнении солистов — Владислава Кирюхина, Василисы Николаевой, Владислава Сташинского и Анны Черновой. В 16:30 на сцену выйдет баянный дуэт «Ларго», в 16:50 — группа «Кватро».

С 17:20 до 18:00 можно будет послушать концерт коллектива «Любо-Мило», в котором прозвучат народные и эстрадные песни. В 18:00 состоится представление театра «Мурашка-шоу». В 18:30 выступит уличный театр MIKOS, а в 19:00 пройдет настоящая «Битва диджеев». В завершение праздника на Большой сцене выступит финалистка шоу «Голос» Эра Канн (19:30 — 20:00).

Мероприятия на окружных площадках города пройдут 7 сентября с 12:00 до 21:00, 8 сентября — с 15:00 до 20:00. Обширную программу представят артисты и творческие коллективы учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы.

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