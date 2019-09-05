РИАМО - 5 сен. Видео с места обрушения заброшенного здания на месте бывшего детского лагеря в поселке Новая Шурма Сергиево-Посадского городского округа появилось в Сети, ролик опубликован в WhatsApp-канале Следственного комитета России.

Здание обвалилось днем в четверг во время демонтажа. Под завалами постройки могут находиться три-четыре рабочих.

На видео можно увидеть последствия обрушения здания: куски бетона и арматуры, разбитые стены и окна, груды обломков. На месте происшествия дежурят машины оперативных служб.

По факту обрушения СК начал доследственную проверку.

Видео с места обрушения заброшенного здания в Подмосковье>>