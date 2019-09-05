РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 сен. Перекрытие дороги в районе строительства надземного перехода на Старосимферопольском шоссе в Подмосковном подольске перенесли с 8 на 15 сентября, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Компания ООО «Строй-Проект» уведомляет, что установка металлического пролетного строения и полное перекрытие дороги в районе строительства надземного перехода на Старосимферопольском шоссе переносится на 15 и 16 сентября 2019 года в связи с техническими неполадками. Время перекрытия дороги – с 20:00 до 08:00», – говорится в сообщении.

Ранее компания ООО «Строй-Проект» уведомила, что дорога будет перекрыта в этот же временной промежуток, но 8 и 9 сентября.