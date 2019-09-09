Здоровье и безопасность – краеугольные камни, на которых строится человеческое счастье. Страховщики разрабатывают новые продукты, которые можно максимально настроить «под себя». Например, сейчас популярность набирает каско с франшизой, когда водитель страхуется только от того, в чем не уверен, и не переплачивает за лишние услуги. Также для жителей Подмосковья, которым вечно не хватает времени на свое здоровье, актуальны ДМС с онлайн-консультациями врачей. Какие услуги помогут автомобилисту сберечь нервы и время, чем полезно мобильное приложение и другие страховые новинки, РИАМО рассказал старший вице-президент, директор филиала «ВСК-Москва» Олег Гончаров.

– Олег Валериевич, современное автострахование развивается динамично, с каждым годом учитывая все новые запросы клиентов. А какие пакеты каско сегодня наиболее актуальны?

– В автостраховании для клиента первостепенную роль играют два критерия – репутация страховой компании и стоимость полиса. Сегодня ВСК предлагает более десятка программ страхования автомобилей с самыми разными условиями, в зависимости от марки авто и списка допущенных к вождению лиц. Продукт по душе смогут выбрать и опытные водители, и новички.

При этом значительно снизить стоимость полиса удалось за счет внедрения франшизы (Франшиза в страховании каско – часть ущерба, которую автовладелец оплачивает самостоятельно при наступлении страхового случая, что и позволяет сэкономить при покупке полиса – прим. ред.).

В первых обновленных полисах ее действие начиналось только со второго страхового случая. А поскольку, по статистике компании, более 70% наших клиентов ездят либо вообще без аварий, либо попадают в ДТП один раз в год, такой льготный режим помог убедить потенциальных страхователей в том, что каско с франшизой позволяет значительно экономить без потери качества страховой услуги. Впоследствии в продажу вышел полис каско с франшизой с первого страхового случая.

По мнению экспертов страхового рынка, полис с франшизой не только помогает сэкономить, но и мотивирует водителей выбирать более аккуратный стиль вождения, что способствует повышению культуры на дороге в целом.

– Какие продукты вы бы посоветовали опытным водителям, которые хотят сэкономить?

– Они по достоинству оценят флагман продуктовой линейки каско и один из важнейших драйверов ВСК – продукт «Уверенный». Он дает возможность получить еще большую скидку. По сути, это полное каско, но только на один вид убытка. При этом экономия составляет сразу 30%. Более того, после страхового случая водитель может расширить действие полиса еще на один убыток либо перевести его в состояние полного классического каско.

Целевой аудиторией этого продукта являются опытные водители. Продукт «Уверенный» — уникальное предложение на рынке автострахования. Он выступает в роли настоящего драйвера в сегменте умеренных дисконтных продуктовых решений.

– К сожалению, даже блестящие навыки вождения не дают стопроцентную защиту от ДТП. Ведь на дороге наша безопасность зависит и от других участников движения...

– Совершенно верно. Вот почему для клиентов, которые уверены в своих навыках вождения, но опасаются за вред, который может быть причинен автомобилю другими участниками движения, у нас действует продукт «Каско Компакт». Это полисы со сниженной стоимостью (экономия порядка 75%), который выполняет одну из базовых функций страхования – сохраняет возможность приобрести новое имущество взамен утраченного.

Данный продукт также рассчитан на опытных водителей. Кроме рисков хищения и конструктивной гибели, в страховое покрытие входит ущерб, причиненный застрахованному автомобилю в случае, когда клиент не является виновником ДТП. Иными словами, клиент защищен от того, на что не может повлиять.

Вариация этого решения под названием «Каско Компакт Плюс» отличается увеличенным страховым покрытием – действие полиса распространяется и на те случаи, когда авария произошла по вине страхователя. Продукт был разработан специально для новых кредитных машин и соответствует минимальным требованиям банков к страхованию залогового имущества.

– Из-за дефицита времени жизнь современного человека все чаще переходит в дистанционный формат. Что делать тем, кто хочет оформить страховку, но ехать в офис некогда?

– В этом случае надо просто скачать мобильное приложение «ВСК Страхование». С его помощью можно приобрести практически любой полис и урегулировать страховой случай в режиме онлайн.

С помощью мобильного приложения можно даже обратиться к врачу за консультацией. На то, чтобы выбрать медицинское учреждение и записаться на прием, уходит всего несколько кликов. На сегодняшний день на нашем сайте и в мобильном приложении зарегистрировано уже больше 1,5 миллиона пользователей из разных уголков России.

В последние два года мы активно развиваем дистанционный сервис и разработали, как я считаю, один из лучших Личных кабинетов по ДМС на рынке: клиент видит свою программу и клиники, может проложить до них маршрут, записаться онлайн, связаться с регистратурой, оставить отзыв. Дальнейшее развитие рынка медицинского страхования будет во многом связано с активным применением новых технологий, которые позволят сделать общение со страховой компанией, получение медицинских услуг еще более комфортным.

– Каких новинок в сфере digital можно ждать в ближайшем будущем вашим клиентам?

– В текущем 2019 году мы планируем реализацию в Личном кабинете медицинской карты застрахованного, чтобы у клиента всегда был под рукой доступ ко всем результатам анализов и исследований в электронном виде. Тогда больше не нужно будет ходить к врачам со стопкой бумаг.

– Олег Валериевич, сегодня отечественное здравоохранение активно развивает телемедицину. А как эта программа представлена у вас?

– В нашей компании программы по телемедицине предоставляются в двух форматах. Первый подразумевает включение этой услуги в базовый продукт для корпоративных клиентов. Второй – «коробочные» решения для физлиц, не застрахованных работодателем по ДМС.

Если взять корпоративный бизнес, то, по нашим оценкам, число обращений пока составляет не более 1-2%. Это очень мало. К примеру, на Западе телемедицина развивается уже на протяжении 20 лет и имеет серьезные достижения. Там число обращений в десятки раз больше. Но радует, что люди в нашей стране осознанно покупают этот продукт – в 76% случаев после первичного обращения за телемедицинской консультацией следует повторное. Это говорит о том, что сервис востребован. Согласно накопленной статистике, пользователи западной телемедицины на 19% сократили посещения поликлиник, на 20% она помогла снизить количество госпитализаций.

Сегодня мы предлагаем дистанционную помощь специалистов восьми направлений, вплоть до нейрохирургов и неврологов.

Но основные вопросы связаны с терапией и педиатрией – теми сферами, где зачастую онлайн-консультация позволяет быстро снять острые вопросы перед обращением к врачу. Небольшая часть вопросов связана, как ни странно, с гинекологией.

- Недавно Страховой Дом ВСК запустил новый страховой продукт «Сборная здоровья». В чем его особенности?

– Это уникальная программа, которая заботится о детском здоровье. Она предусматривает комплексную защиту для детей от критических заболеваний, несчастных случаев, включая риск спортивных травм и сервисы ежедневного пользования. Программа позволяет приобрести страхование по основным рискам критических заболеваний, актуальных именно для детей, в дополнение к стандартным рискам несчастного случая. Также в нее включена защита на случай получения травм во время занятий спортом и защита от потери кормильца семьи. Программой может воспользоваться вся семья (до пяти человек), страховая сумма – до 1 миллиона рублей.

– ВСК постоянно предлагает рынку новые удобные страховые решения. А каковы общие планы компании на ближайшие 2-3 года?

– Делать больше и лучше, помогать клиентам, улучшать сервисы. Мы уже добились больших результатов: по итогам 2018 года ВСК стала лауреатом Ежегодной национальной премии «Компания года» в номинации «Страховая компания», а наш сервис дистанционного урегулирования получил премию «Права потребителей и качество обслуживания» в этом году.

Мы работаем над тем, чтобы войти в ТОП-5 крупнейших страховщиков России. Активы группы компаний по итогам 2020 года должны превысить 175 миллиардов рублей, сборы – 150 миллиардов рублей, а чистая прибыль – вырасти более чем на 30%.

Ксения Стеценко