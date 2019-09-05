РИАМО – 5 сен. Гран-при Национального конкурса «Книга года-2019» получила книга «О Данииле Гранине: Воспоминания», говорится в сообщении пресс-службы Московской международной книжной ярмарки.

«Главной книгой 2019 года в России признан сборник воспоминаний, выпущенный к столетию со дня рождения писателя и общественного деятеля Даниила Гранина. Книгу выпустило петербургское издательство «Вита Нова», – говорится в сообщении.

Автором сборника «О Данииле Гранине: воспоминания» стала дочь писателя – Марина Чернышева-Гранина. Книга объединила воспоминания друзей и единомышленников писателя.

Церемония награждения состоялась 4 сентября в Театральном центре «На Страстном». Ведущей вечера выступила актриса театра и кино Алиса Хазанова, творческие номера подготовили артисты Мастерской Дмитрия Брусникина, церемонию завершила группа «Альянс», исполнив свой бессмертный хит «На заре».

Даниил Гранин (1917-2017) – советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. Вошел в мировую историю литературы, написав более 60 книг и более 10 киносценариев. За свое творчество писатель награжден Государственной премией СССР, званием Героя соцтруда и премией президента РФ.

Участие в ежегодном Национальном конкурсе «Книга года» приняли 110 издательств, представившие на суд компетентного жюри свыше 400 книг. Конкурс «Книга года» был учрежден в 1999 году для поддержки российского книгоиздания.