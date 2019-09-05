РИАМО - 5 сен. В Одинцовском округе отремонтировали участки пяти дорог, ведущих к платформам «Баковка» и «Немчиновка», расположенным на первой линии Московских центральных диаметров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

МЦД-1 проходит от Одинцова до Лобни, ремонт дорог провели в рамках подготовки этой линии. Сейчас в области ремонтируют территории возле 13 станций МЦД-1 и МЦД-2. В общей сложности к началу работы диаметров восстановят 24 дороги и шесть тротуаров.

«Эти мероприятия позволят жителям комфортно добираться на общественном транспорте или пешком до станций. Для автомобилистов оборудуют девять парковок, сделают комфортные подъезды и выезды для машин. В Одинцове уже завершены все работы по ремонту трех дорог у станции «Баковка» и двух - у «Немчиновки», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

У станции «Баковка» отремонтировали участки от улицы Трудовая до улицы Пролетарская и от улицы Мамоново до улицы Колхозная. Также асфальтобетонное покрытие заменили на дороге и тротуаре от Буденовского шоссе до ул. Привокзальная. У станции Немчиновка ремонтные работы проведены на улицах 2-ой просек и Хорошевском проезде. Протяженность ремонта составила порядка трех километров.

Кроме того, рядом со станциями разобьют газоны, установят уличное освещение и проведут работы по устройству бордюрных камней.

Запуск МДЦ создаст качественно новый вид пригородного пассажирского транспорта с высоким уровнем пассажирского сервиса. Запуск МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска планируется уже в ноябре текущего года.

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