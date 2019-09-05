РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 сен. На улице Цветочной в Королеве запретят стоянку автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Решение о запрете стоянки принято рабочей группой объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Информируем, что в целях возможности беспрепятственного проезда транспортных средств по адресу: город Королев, улица Цветочная (микрорайон Болшево) будет установлен знак дорожного движения 3.28 «Стоянка запрещена», – говорится в сообщении.

Автомобили, припаркованные с нарушениями, будут эвакуированы.