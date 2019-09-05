В предстоящие выходные 7 – 8 сентября Москва по традиции отметит День города, в честь 872-летия столицы пройдут гуляния на центральных улицах и в парках, откроется новый «Музейный парк» около Политехнического музея и прогремят праздничные фейерверки. Также в выходные в Москве проходит Международная книжная ярмарка, на которой можно найти около 100 тысяч книг, открываются новые выставки в музеях и завершается сезон летних маркетов, а фанаты фильмов ужасов смогут сходить на премьеру хоррора «Оно 2».

ПЯТНИЦА, 6 сентября

ММКВЯ 2019

32-я Московская международная книжная ярмарка с 4 по 8 сентября проходит на ВДНХ. Ярмарка объединяет российских и зарубежных авторов и крупных издателей, которые представляют книжные новинки. Также в этом сезоне в ярмарке принимают участие больше молодых и малых издательств. На форуме свои книги представят 33 страны, среди которых Бельгия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Египет, Израиль, Индия, Иран, Италия, Китай, КНДР и другие. Почетным гостем фестиваля станет Республика Беларусь, специальный гость – Всемирная столица книги 2019 года – Шарджа, один из трех крупнейших эмиратов ОАЭ. В рамках ярмарки проходит выставка «Нарисованные миры: 1001 книга со всего мира», пройдут встречи с Дмитрием Быковым, Яной Вагнер, Михаилом Веллером, Захаром Прилепиным, Владимиром Познером, Эдвардом Радзинским и многими другими. Из Франции на фестиваль прилетит писатель Фредерик Бегбедер. На форуме обсудят актуальные темы, среди которых «Феминизм и книгоиздание: новая этика», «Город как текст. Литературные отражения» и другие.

Где: Москва, ВДНХ, павильон №75

Цена: от 100 до 150 рублей

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Выставка «Улицы Лагранжа»

© официальный сайт центра фотографии имени братьев Люмьер

Юбилейная ретроспективная выставка Владимира Лагранжа «Улицы Лагранжа» 5 сентября открылась в московском Центре фотографии братьев Люмьер. На ней представлены работы из архива автора, чье творчество стало олицетворением «оттепели». Здесь можно увидеть более 150 работ фотографа, сделанных в период с 1960-х по 1990-е годы. Каждая фотография передает перемены в настроениях общества и в облике города, которые происходили в течение почти 40 лет: знаменитые фотографии «Бабуля» (1961), «Вратарь» (1961), «Голуби мира» (1962), «Юные балерины» (1962) и другие. Снимки Лагранжа публиковались в газете «Правда», «Литературной газете», немецкой «Die Fraie Welt», журналах «Советское фото» и «Советский Союз», где он проработал более 20 лет.

Где: Москва, Центр фотографии братьев Люмьер

Цена: от 250 до 500 рублей

Открытие осеннего сезона на «Фабрике»

© официальная страница мероприятия в Facebook

Выставочный сезон 6 сентября открывается в Центре творческих индустрий «Фабрика». В большом зале «Оливье» откроется выставка «Купидон», в «Артхаусе» - выставка Марины Фоменко «Бремя молока», видео-исследование современной животноводческой фермы на Алтае. Также можно будет увидеть выставку «Арт хобби центр» и презентацию Зина Хаима Сокола «Зверь, кровь, квирь, мирь».

Где: Москва, ЦТИ Фабрика

Цена: бесплатно

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Индийский Delhi базар

© официальная страница мероприятия в Facebook

Фестиваль индийской культуры Delhi базар с 6 по 8 сентября пройдет в сквере на Никитском бульваре. Посетители смогут окунуться в атмосферу шумного базара с индийскими брендами, известными во всем мире. Здесь можно будет купить аювердические средства для красоты и здоровья, специи, рис басмати, индийский чай, благовония, сувениры, статуэтки и пр. В программе фестиваля – лекции, кулинарные мастер-классы, выступления танцоров и музыкантов.

Где: Москва, Никитский бульвар, 7А, сквер Дома Гоголя

Цена: бесплатно

Премьера фильма «Оно 2»

Продолжение одного из самых любимых хорроров по бестселлеру Стивена Кинга «Оно 2» режиссера Андреса Мускетти выходит в российский прокат 5 сентября. Действие в фильме происходит спустя 27 лет после встречи юных героев с Пеннивайзом. Им придется собраться вместе, чтобы встретиться со своим главным страхом. В главных ролях – Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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СУББОТА, 7 сентября

День города на ВДНХ

© официальная страница мероприятия в Facebook

В рамках празднования Дня города 7 и 8 сентября территория ВДНХ превратится в город детей и станет площадкой открытых модных показов Fashion Parade Moscow, объединяющих дизайнеров из России и стран ближнего зарубежья. На площади возле фонтана «Дружба народов» посетители увидят дефиле от известных и начинающих дизайнеров, среди которых Artem Krivda, Saint-Tokyo, Ruban, CHAPURIN и другие. Кроме того, в Зеленом театре ВДНХ 7 и 8 сентября пройдет двухдневный гала-концерт Фестиваля духовых оркестров. Гости смогут услышать в необычном исполнении композиции «Лучший город Земли» Арно Бабаджаняна, «Мэджик пипл» группы «Ленинград», «Стыцамен» Ивана Дорна и зарубежные хиты «Moskau» Dschinghis Khan, «Believer» и «Radioactive» Imagine Dragons, «I Feel Good» James Brown и другие.

Где: Москва, ВДНХ

Цена: бесплатно

День города в центре Москвы

© сайт "Московские сезоны"

Главной площадкой празднования Дня города Москвы будет Тверская улица, которая 7 сентября станет пешеходной от Манежной до Пушкинской площади. Здесь появятся уникальные арт-объекты, посвященные 80-летнему юбилею ВДНХ, в том числе макеты скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», фонтана «Золотой колос», космического корабля «Восток» и других символов ВДНХ. Здесь же будут работать концертные площадки, памп-трек и огромный скалодром. Москвичей будут развлекать звезды Большого театра, «Кремлевского балета» и Театра Станиславского и Немировича-Данченко, артисты Театра на Малой Бронной и уличные театры из Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов. Московское метро в этот день будет работать всю ночь.

Пространство вокруг Политехнического музея станет «Музейным парком». Здесь появится озелененный амфитеатр. Музейный парк станет частью маршрута от Центрального детского магазина до парка «Зарядье». В «Зарядье» пройдет карнавал и гала-концерт с участием солистов Большого и Мариинского театров, театра «Геликон Опера».

Кроме того, в честь Дня города гала-концерты классической музыки 7 сентября пройдут у Храма Христа Спасителя, на Арбате и в парке «Кусково». На Поклонной горе устроят вечерний концерт от «Дорожного радио», а на Цветном бульваре – фестиваль благотворительных фондов «Добрая Москва».

Подробный гид событий Дня города в центре Москвы и на окружных площадках читайте здесь>>

Где: Москва, Тверская улица, Арбат, Политехнический музей

Цена: бесплатно

Концерты звезд в парках

© пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Чтобы увидеть выступления звезд, москвичам необязательно ехать в центр – концерты известных поп-исполнителей и рэперов, организованные Департаментом культуры Москвы, 7 и 8 сентября пройдут и на окружных площадках. В том числе в парке «Ходынское поле», Измайловском, «Печатниках», детском парке Юного Бутова и ландшафтном парке «Митино», а также на Центральном проспекте Зеленограда, на Академической площади Троицка и стадионе «Московский». Жители районов смогут услышать выступления Егора Крида, МОТа, Валерии, Дмитрия Маликова, Дениса Майданова, Кристины Орбакайте, Сергея Галанина, Алексея Чумакова, групп «Братья Гримм», «Градусы», «Республика» и многих других. Большинство концертов запланировано на вечер субботы и воскресенья.

Где: парки в округах Москвы

Стоимость: бесплатно

День города в Музее Москвы

© официальная страница мероприятия в Facebook

В Музеях Москвы в честь Дня города пройдет открытие постоянной экспозиции «Точка отсчета», посвященной становлению музея и его роли в жизни столицы. В день открытия запланированы бесплатные экскурсии. В программе – баттл музыковедов, премьера фильма «Сорокин трип», антикварный и гастрономический маркеты, семейный фестиваль от Детского центра и концерт современной музыки ансамбля Оpensoundorquestra. Главным событием Детского центра станет фестиваль «Москва на асфальте» с бесплатными мастерскими, спектаклями и творческими занятиями.

Где: Москва, музеи Москвы

Цена: бесплатно

Праздничные фейерверки

© Департамент культуры города Москвы

Праздничная программа Дня города в субботу завершится фейерверками, которые прогремят в 32 точках Москвы. Салюты начнутся в 21:00. В частности, посмотреть салюты можно будет на ВДНХ, в Парке Горького, «Сокольниках», напротив «Лужников».

Полную карту салютов смотрите здесь>>

Открытие сезона в МОГТЮЗ

В Московском областном ТЮЗе в субботу откроется 90-й театральный сезон показом спектакля «Леди Совершенство» с Наталией Быстровой. Этот волшебный музыкальный спектакль рассказывает о леди Мэри, которая умеет летать, разговаривать с собаками, птицами и статуями, но самое главное – она знает, как сделать людей добрее и счастливее.

Где: Москва, МОГТЮЗ

Цена: от 500 до 2000 рублей

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

Pop-Up «Ламбада-маркет»

© официальная страница мероприятия в Facebook

Летний сезон ярмарок в Москве 8 сентября завершит «Ламбада-маркет» на Даниловском рынке. Более 150 участников представят вещи в формате pop-up, которые требуют легкой примерки: одежду и аксессуары для дома, текстиль, украшения, дождевики и футболки, эко-косметику, полезные вкусности и многое другое. Здесь можно пообедать в гастро-бистро United Kitchen шеф-повара Андрея Рывкина, вьетнамском кафе Bó, бургерной Prime Beef Bar, попробовать блюда с крабом в Crab Meet, заглянуть в «Дагестанскую Лавку», PINSA Maestrello, Acai Family и другие гастро-проекты. В «Лепим и Варим» слепят и сварят пельмени прямо на глазах, а в Prawn bar приготовят креветки в разных интерпретациях. Развлекать посетителей будут на двух диджейских сценах.

Где: Москва, Даниловский рынок

Цена: бесплатно

Открытие нового сезона на ЗИЛе

© официальная страница мероприятия в Facebook

Праздник в честь открытия нового сезона в воскресенье 8 сентября пройдет в пространстве «ЗИЛ». Для посетителей будут презентованы новые кружки для взрослых и детей, активности для молодежи и взрослых, радио-променад. Из интересного – в новом сезоне можно будет посетить интенсивы, посвященные технологиям, электронной музыке и актуальному искусству. Также можно поучаствовать в открытых занятиях – танец, арт, образование и увидеть звуковые инсталляции «Радио ЗИЛ». Завершится день большим концертом. На уличной сцене пройдет выступление проекта «Motherland Hideout», а в зале-конструкторе выступят солисты ансамбля Kymatic со специальной программой «Барокко + Электроника».

Где: Москва, ДК «ЗИЛ»

Цена: бесплатно