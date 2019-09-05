РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 5 сен. Учитель Павел Сысуев из подмосковных Котельников стал лауреатом конкурса «Педагог года Подмосковья – 2019» в номинации «Учитель года Подмосковья», – говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В доме правительства Московской области прошел третий тур регионального конкурса «Педагог года Подмосковья – 2019». В номинации «Учитель года Подмосковья» по итогам первых двух туров были определены пять лауреатов. Одним из них стал учитель начальных классов из школы №2 Котельников Павел Сысуев», – говорится в сообщении.

Победителя традиционно объявят на областном празднике, посвященном Международному дню учителя. Он будет представлять Московскую область уже на всероссийском уровне в 2020 году.

Ранее Сысуев уже побеждал в номинации «Молодые учителя» Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2015». Сейчас его педагогический стаж составляет более девяти лет.