РИАМО - 5 сен. В подмосковных Мытищах пройдет шестой Международный фестиваль театров кукол «Чаепитие в Мытищах», он состоится 19-24 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Участниками фестиваля станут 14 театров из шести стран мира – России, Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Молдовы и Турции. Россию представят театры кукол из Дагестана, Чувашии, Набережных Челнов, Оренбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Республики Крым, Москвы и Мытищ», – говорится в сообщении.

С афишей фестиваля можно ознакомиться на сайте театра кукол «Огниво».