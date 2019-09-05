РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 сен. Покрытие на пешеходном мосту в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска заменят на противоскользящее, ремонтные работы уже начались, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы приступили к работам по замене покрытия пешеходного моста через Москву-реку в микрорайоне Павшинская пойма. Красногорска. Для комфортного и безопасного передвижения здесь будет сделано новое противоскользящее покрытие с применением минеральной присыпки. Завершить ремонт планируется до конца октября», – говорится в сообщении.

Мост был построен в 2014 году. На верхнем покрытии перехода образовались дефекты, которые требуют ремонта. Для своевременного и качественного содержания Павшинский мост передан в собственность Московской области летом текущего года.

«Для 80 тысяч жителей микрорайона Пашинская пойма мост является наиболее быстрым и удобным проходом к станции метро «Мякинино», а также магазинам торгово-выставочного центра «Крокус Сити». Средняя интенсивность движения пешеходов составляет порядка 3,7 тысячи человек в час, а в утренние и вечерние часы – 9 тысяч жителей. Протяженность моста составляет 423 метра, в настоящее время он является самым длинным пешеходным мостом в Московской области», – заключается в сообщении.