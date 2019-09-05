РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 5 сен. Контейнерные площадки в подмосковных Котельниках оборудовали камерами видеонаблюдения, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В 2019 году в городе появились современные контейнерные площадки, оборудованные по всем стандартам раздельного сбора отходов. Для того, чтобы следить за состоянием этих площадок, было принято решение оборудовать их камерами видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

В данный момент установлено уже 42 камеры видеонаблюдения. Планируют установить еще пять камер.

«Такие меры позволят предотвратить несанкционированный сброс строительного мусора, а также контролировать состояние контейнерных площадок», – заключается в материале.