РИАМО - 5 сен. Во время капитального ремонта театра «Стрела» в Жуковском сохранили исторический облик здания, которому более 100 лет, но внутри все оборудовали по-современному, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Провели капитальный ремонт в театре «Стрела» в Жуковском — зданию больше ста лет, и оно сильно обветшало. Мы сохранили исторический облик: колонны в стиле неоклассицизма и лепнину сталинского ампира. Но вся «начинка» в театре теперь современная», - написал губернатор на своей странице в Instagram.

По его словам, артисты театра говорят, что такого вдохновения они давно не испытывали.

«Надеюсь, зрители тоже будут довольны», - подчеркнул губернатор.

Он также выложил видеоролик, на котором можно увидеть и сравнить состояние здания театра в 2014 году и сегодня.

Как уточняется на сайте театра, он расположился в красивом особняке, история которого связана с семейством мецената фон Мекк и именем Петра Чайковского. Стиль постановок спектаклей театра, работающего в традициях русской реалистической театральной школы, соответствует классической архитектуре. Учреждение работает под управлением заслуженного работника культуры РФ Натальи Ступиной.

На данный момент труппа состоит из 20 актеров. Театр дает более 200 спектаклей в сезон, в том числе в Москве и различных городах Подмосковья, проводит благотворительные спектакли для детей сирот и инвалидов, участвует в международных фестивалях, форумах, конкурсах.