Провели капитальный ремонт в театре «Стрела» в Жуковском — зданию больше ста лет, и оно сильно обветшало. Мы сохранили исторический облик: колонны в стиле неоклассицизма и лепнину сталинского ампира. Но вся «начинка» в театре теперь современная. Артисты говорят, что такого вдохновения они давно не испытывали. Надеюсь, зрители тоже будут довольны. #нашеподмосковье