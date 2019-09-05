РИАМО - 5 сен. Прокуратура Московской области начала проверку по факту обрушения заброшенного здания на месте бывшего детского лагеря в поселке Новая Шурма Сергиево-Посадского городского округа, сообщается на сайте ведомства.

Здание обвалилось днем в четверг во время демонтажа. Проверить обстоятельства произошедшего поручили Сергиево-Посадской городской прокуратуре.

«Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль. На место происшествия выехал Сергиево-Посадский городской прокурор Игорь Даниленко», — отмечается в материале.

Под завалами постройки могут находиться 3-4 рабочих, которые осуществляли демонтаж здания. Сейчас на месте инцидента работают специалисты и медики.

Для устранения последствий обрушения привлекаются 12 единиц техники, 36 человек, в том числе от МЧС – четыре единицы техники и 12 человек.

Видео с места обрушения заброшенного здания в Подмосковье>>