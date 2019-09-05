РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 сен. В Подмосковье развивают волонтерское движение добровольных помощников Госжилинспекции, первые волонтеры уже проходят обучение, сообщил замруководителя Госжилинспекции Московской области Эдуард Сущенко.

В администрации подмосковного Красногорска в четверг состоялось совещание, посвященное правоприменительной практике Госжилинспекции региона. В мероприятии приняли участие Сущенко, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Юлия Белехова, представители управляющих компаний и администраций муниципалитетов Подмосковья. Вела заседание заместитель руководителя Главного управления ГЖИ региона Светлана Королькова.

«Развить волонтерское движение – это предложение нового руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой. У нас уже работает институт общественных жилищных инспекторов. Это активные граждане, которые нам помогают. Волонтерское движение – это шаг вперед, когда мы расширяем круг общественных организаций, с которыми будем работать», – сказал Сущенко.

По его словам, будет утверждено положение, в рамках которого смогут действовать волонтеры Госжилинспекции.

«Наши общественники вступают в жилищные инспекторы. Буквально вчера (4 сентября – ред.) проходило обучение. В ближайшее время пройдут аттестацию, получат удостоверения и смогут помогать Госжилинспекции проверять готовность домов к осенне-зимнему сезону», – отметила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Юлия Белехова.