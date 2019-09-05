РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 сен. В поселке Октябрьский городского округа Люберцы открылась универсальная спортивная площадка, с открытием поздравил жителей глава муниципалитета Владимир Ружицкий, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Сегодня (5 сентября - ред.) у жителей поселка праздник. Мы открываем универсальную спортивную площадку! До наступления холодов здесь можно играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис, зимой – в хоккей! Поздравляю люберчан с этим событием! Живите активно, занимайтесь спортом всей семьей! Люберцы – территория спорта!» – сказал Ружицкий.

Он добавил, что площадка возведена в рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья» при поддержке правительства Московской области. На ней предусмотрены раздевалки для спортсменов, трибуны для зрителей.

В день открытия на новой площадке прошла матчевая встреча по волейболу среди женских команд, конкурс по броскам в баскетбольное кольцо «Снайпер» и муниципальный этап всероссийского проекта по футболу «Уличный красава».