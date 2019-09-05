РИАМО - 5 сен. В Нагатинской пойме на юге столицы в парке развлечений «Остров мечты» уже смонтировано 17 из 22 аттракционов в тематической зоне, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Подземный паркинг, рассчитанный более чем на 1,5 тысячи машино-мест, уже готов. Ведутся пусконаладочные работы. В досугово-развлекательной зоне ведутся остекление фонарей, фасадные работы, внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных сетей», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что в тематической зоне смонтировано оборудование 17 из 22 отдельно стоящих аттракционов, еще три находятся в работе. Кроме того, завершается устройство внутренних тематических павильонов. Продолжается работа по прокладке наружных инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности работ на уникальных и знаковых объектах. К проверкам парка в Нагатинской пойме привлекается центр экспертиз, который передает официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – отметил Антосенко.

Тематический парк «Остров мечты» будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Общая площадь объекта составит 292 тысячи квадратных метров. Высота 1-2-5-этажной крытой зоны – 75 метров.

Подход к зданию организуют по пешеходной аллее с фонтанной линией, начинающейся от проспекта Андропова. На территории общее число машино-мест составит 3,5 тысячи.

Это будет первый в России всесезонный парк развлечений. Вне зависимости от погоды гости смогут покататься на аттракционах, отдохнуть, заняться спортом или посидеть в кафе. Парк будет работать и как детская образовательная площадка.

Транспортную доступность будут обеспечивать платформа «ЗИЛ» Московского центрального кольца, а также станция метро «Технопарк» Замоскворецкой линии. Ввести в эксплуатацию парк развлечений планируется до конца 2019 года.