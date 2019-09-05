РИАМО - 5 сен. Седьмого и восьмого сентября на Ярославском направлении МЖД у ряда электричек и экспрессов изменятся график и количество остановок, некоторые поезда отменят, временное неудобство связано с проведением ремонтно-путевых работ на перегоне Пушкино – Софрино – Хотьково, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Эти работы выполнят, чтобы гарантировать на данном участке безопасность и надежность перевозок. На ремонтируемом участке железнодорожники организуют движение поездов по одному пути в реверсивном режиме.

«В связи с этим из расписания выведут некоторые пригородные поезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями «Мытищи», «Монино», «Пушкино», «Красноармейск», «Софрино», «Сергиев Посад» и Александров», — говорится в сообщении.

Московская железная дорога попросила пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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