РИАМО - 5 сен. Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин рассказал, что к идее проведения детского турнира он пришел совместно с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, в дальнейшем турнир планируют сделать международным.

В августе в Подмосковье прошел детский турнир OviCup. В соревнованиях приняли участие 12 хоккейных команд 2007 года рождения из восьми регионов страны. Старт финальному матчу в Красногорске дали Воробьев и Овечкин. Победителем турнира стала столичная хоккейная команда ЦСКА. Турнир проводился второй год подряд.

«(К идее OviCup пришли – ред.) совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Мы поговорили и пришли к общему знаменателю. Моя мама тоже очень сильно помогла в этом плане. Это хороший турнир, который с каждым годом будет только расти», — сказал Овечкин в интервью «Матч ТВ».

Он добавил, что в следующем году на турнир планируют привезти американцев и канадцев, команды из других стран.

Овечкин также рассказал, сможет ли стать министром спорта РФ.

«До этого нужно дожить, дорасти, набраться определенного опыта. Ты ведь не можешь прийти и сразу стать министром. Нет, конечно. Нужно, чтобы тебе оказали такое доверие». — заключил Овечкин.