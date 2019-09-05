РИАМО - 5 сен. 1,16 тысячи малоимущих подмосковных семей, которые воспитывают детей-школьников с ограниченными возможностями здоровья, получили ежегодную выплату в размере 13,02 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Такую льготу выдают семьям с доходом менее полутора прожиточного минимума, чтобы они могли купить еду и одежду ребенку на время обучения. Выплата одинаково доступна как для семей с детьми, ходящими в школу, так и занимающимися на дому.

«Эта дополнительная мера социальной поддержки детей-инвалидов была введена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сегодня выплату оформили 1160 семей, на сумму более 15 миллионов рулей», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По ее словам, до конца года выплату получат еще 2,8 тысячи семей с детьми-инвалидами. Заявления на предоставление выплаты можно подать в управление социальной защиты населения до 29 ноября 2019 года.