РИАМО - 5 сен. Горожане могут узнавать о решении по итогам рассмотрения административных дел, в том числе по штрафам за неоплату парковки, не только по почте, но и на портале мировых судей, налажено взаимодействие между ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» и мировыми судьями, сообщил РИАМО представитель пресс-службы АМПП.

«Благодаря договоренностям правительства Москвы и Мосгорсуда налажено электронное взаимодействие между АМПП и мировыми судьями. Протоколы о нарушениях направляются в участки в электронном виде - суд получает их в течение суток и может приступить к рассмотрению дела сразу», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что главная задача – защита интересов граждан, чтобы они, получив необходимую им информацию, могли принять оперативные меры.

«Ведение дела – максимально прозрачно на любом этапе, а москвичи могут узнать о судейском решении сразу на портале мировых судей и оплатить штраф как можно быстрее», - добавил собеседник агентства.

Среди дел, со статусом которых могут ознакомиться горожане в электронном виде, есть постановления по статье 20.25 КоАП РФ – за просрочку оплаты штрафов, в том числе, за неоплату парковки. Эти данные находятся в свободном доступе на сайте http://mos-sud.ru/, их можно получить, выбрав мировой судебный участок по месту регистрации жителей.

До конца года 100% материалов в Мосгорсуд по статье 20.25 КоАП РФ будут передаваться в электронном виде.