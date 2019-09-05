РИАМО – 5 сен. Московским областным УФАС России вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 20 тысяч рублей в отношении должностного лица ООО «Альфажилком», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Альфажилком» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых МКУ «Администрация городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».

«Московское областное УФАС России признало ООО «Альфажилком» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняла решение о передаче материалов дела для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии со статьей 14.32 КоАП РФ», – говорится в сообщении.