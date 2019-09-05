РИАМО - 5 сен. Подмосковная долгосрочная программа капитального ремонта многоквартирных домов выполнена почти на треть, ремонт сделали более чем в 10,7 тысячи многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«С начала действия региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирного жилого фонда прошло пять лет. За это время из средств, поступивших в фонд капитального ремонта, региональная программа исполнена почти на треть, около 27%», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Министр уточнил, что ремонт выполнили более чем в 10,7 тысячи многоквартирных домов, в том числе в 9,4 тысячи домов произвели замену лифтового оборудования.

«Уже сегодня, по данным Минстроя России, Московская область вошла в топ пять регионов России, которые подошли к исполнению краткосрочного плана работ на 2019 год с максимальным количеством заключенных контрактов. Это позволило нам с начала строительного сезона взять высокий темп работ по проведению капитального ремонта и войти в число территорий-лидеров этого года», – пояснил министр.

Жилищный фонд Московской области – это более 54 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны на 35 лет, до 2049 года. За это время будет отремонтировано рекордное количество жилых зданий – 44628 домов. Областная программа является одной из самых масштабных в стране.

«В планах на 2019 год отремонтировать 2654 дома. В настоящее время ведутся работы более чем в 600 многоквартирных домах по различным видам работ. Особое внимание мы делаем на актуализации списков по замене лифтового хозяйства, но отмечу, что сегодня в Московской области не осталось ни одного лифта старше 25 лет, а значит, надежность лифтового оборудования в жилых домах не вызывает сомнений», – заключил министр регионального ЖКХ.