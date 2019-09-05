РИАМО – 5 сен. Министерство финансов Российской Федерации негативно отнеслось к законопроекту, согласно которому алкоголь с содержанием этилового спирта более 16,5% запрещается продавать людям младше 21 года, сообщает Interfax.

По мнению заместителя директора департамента налоговой и таможенной политики министерства Александра Коробутова, увеличение возрастного ценза не принесет благотворного результата. Это предположение он огласил в ходе своего выступления, на котором озвучил результаты исследования о теневом рынке алкоголя, проведенного центром развития потребительского рынка московской школы управления «Сколково» и центром социального проектирования «Платформа».

«По результатам исследования я вижу, что главная проблема существования нелегального рынка на данный момент с точки зрения потребителя - это недостаточный уровень доходов населения», — отметил Коробутов.

Он добавил, что этот вопрос получится решить тогда, когда доход россиян будет достаточно большим, чтобы он предпочел легальный алкоголь нелегальному.

Законопроект о запрете продажи крепких спиртных напитков людям младше 21 года опубликовали в марте текущего года на портале проектов нормативных правовых актов. На сегодняшний день в России алкоголь разрешается покупать с наступлением совершеннолетия.