РИАМО - 5 сен. По состоянию на день четверга в аэропортах Москвы «Внуково», Домодедово» и «Шереметьево» отменены и задержаны 47 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» четыре рейса задержано и шесть отменено. В «Домодедове» задерживаются 13 рейсов, еще 13 отменены. В «Шереметьеве» задержаны 11 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» в настоящее время отмен и задержек не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

В Подмосковье и Москве на четверг объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и грозы.