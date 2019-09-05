РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 сен. Совещание, посвященное правоприменительной практике Госжилинспекции Московской области, состоялось в подмосковном Красногорске в четверг, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В мероприятии приняли участие замруководителя Госжилинспекции Эдуард Сущенко, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова, представители управляющих компаний и администраций муниципалитетов Подмосковья. Вела заседание заместитель руководителя Главного управления Госжилинспекции региона Светлана Королькова.

«Это новый формат, подобная встреча проходит впервые. Цель нашего мероприятия – донести всем субъектам отношений именно вопросы правоприменительной практики, правильного применения норм законодательства для уменьшения количества жалоб от граждан на недостатки в управлении многоквартирными домам и снижения бремени наложенных на управляющие организации штрафов», – пояснил Сущенко.

Он отметил, что изменения в законодательстве происходят постоянно. По словам Сущенко, текущий год не стал исключением.

«С 29 марта были изменения, связанные с подсудностью административных дел, а именно – от мировых судей полномочия переданы должностным лицам Государственного жилищного надзора», – привел пример Сущенко.

Он добавил, что Госжилинспекция регулярно выходит с законодательными инициативами в Мособлдуму и обращается к губернатору региона Андрею Воробьеву с предложениями внести изменения в тот или иной закон.

По словам Сущенко, наиболее часто обращения граждан в Госжилинспекцию связаны с содержанием и ремонтом многоквартирных жилых домов, а также начислениями платы за жилищно-коммунальные услуги.

«В последнее время львиную долю этих обращений составляют вопросы о процедуре начисления платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Граждане интересуются, почему избран такой тариф, из каких составляющих он складывается и как применяется», – добавил Сущенко.