РИАМО - 5 сен. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку из-за рубежа лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, сообщает Федеральное агентство новостей.

Медведев отметил, что речь идет о препаратах, которые пока не производятся в России.

«Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств. Это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам», - написал Медведев в Facebook.

Он подчеркнул, что в стране к 2024 году планируется наладить производство данных препаратов, которые на сегодняшний день делают только за границей и не регистрируют в России.

По его словам, подписанный документ позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям, а у врачей появится возможность назначать такие препараты пациентам.

Ранее в России были задержаны мамы больных детей, которые совершали покупку лекарств через интернет. Минздрав и уполномоченные по правам детей пообещали разобраться в ситуации с заказом необходимых препаратов для больных детей.