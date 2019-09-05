РИАМО - 5 сен. В четверг на 68-м году ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Бобров, сообщается на сайте союза.

«Союз кинематографистов России, Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса СК РФ выражают искренние соболезнования семье Юрия Александровича Боброва, его родным, близким», – говорится в сообщении.

Юрий Бобров родился 22 апреля 1952 года во Владивостоке. В 1977 году окончил Хабаровский Государственный институт искусств и культуры, факультет театральной режиссуры. В 1987-1995 годах — начальник управления кинематографии Камчатского облисполкома. С 1996 по 2002 годы работал заместителем генерального директора Государственного фонда кинофильмов РФ (Госфильмофонда России) по экономике и производству.

Кроме того, Бобров был кинопродюсером. В его продюсерской фильмографии свыше 20 фильмов, в том числе таких как «Виртуальный роман», «Золотая видеоколлекция Театра Чудес», «Скалолазка и Последний из седьмой колыбели», «Гусарская баллада или тайный лазутчик», «Бриг «Меркурий», «Свидетель» и другие, отмеченные наградами фестивалей и премий (лауреат национальной премии «Блокбастер» 2010 года «За самый кассовый фильм российских продюсеров в зарубежном прокате» и так далее).

В 2008 году Бобров был избран президентом гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России и 11 лет возглавлял ее. Он был награжден знаком «Почетный кинематографист России».