РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 5 сен. Житель Домодедова, ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Иван Иванович Наседкин отметил в четверг свое 95-летие, сообщается на официальной странице администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

С Днем рождения ветерана поздравили заместитель главы администрации городского округа Домодедово Юлия Терещенко, начальник территориального отдела микрорайонов Белые Столбы и Барыбино Наталья Филина и юнармейцы городского округа.

«Сегодня свое 95-летие встретил домодедовец, ветеран ВОВ Иван Иванович Наседкин. Он прошел долгий путь от курсанта танковой школы до командира отделения, ремонтировал танки, вышедшие из строя после сражений, нес тяжелую службу в саперном взводе. После войны в Прибалтике освоил еще одну специальность - старший радиографист», – говорится в сообщении.

Иван Наседкин награжден орденом «Отечественной войны» I степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». В 1967 году механику точной аппаратуры высшей квалификации Госфильмофонда Ивану Ивановичу Наседкину была вручена правительственная награда – орден Красного знамени.