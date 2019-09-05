РИАМО - 5 сен. В Сергиево-Посадском городском округе организовано проведение доследственной проверки по факту обрушения заброшенного здания, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В поселке Новая Шурма днем в четверг при демонтаже произошло обрушение заброшенного пятиэтажного здания. Под завалами могут находиться люди, их количество уточняется.

«На место происшествия незамедлительно выехала группа следователей следственного отдела по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области. Организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

По данным областного главка МЧС РФ, к ликвидации последствий ЧП привлекли 17 единиц техники, 50 человек, в том числе от МЧС – шесть единиц техники и 19 человек. Дальнейшая информация уточняется.

МЧС: В здании в Сергиево‑Посадском округе есть угроза повторных обрушений>>