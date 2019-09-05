РИАМО - 5 сен. На месте обрушения здания в Сергиево-Посадском городском округе существует угроза дальнейшего разрушения здания, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Обрушение пятиэтажного кирпичного заброшенного здания произошло днем в четверг в поселке Новая Шурма. По предварительной информации, есть пострадавшие среди рабочих, которые разбирали здание. Под завалами могут быть до четырех человек.

«Произошло обрушение одного крыла здания, размер зоны обрушения 8 на 8 метров, существует угроза повторных обрушений. Ожидается прибытия кинологических расчетов», – говорится в сообщении.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 17 единиц техники, 50 человек, в том числе от МЧС – шесть единиц техники и 19 человек. Дальнейшая информация уточняется.