РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 сен. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе приема граждан в общественной приемной отделения партии «Единая Россия» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи поручил выделить материальную помощь и оказать содействие в приобретении ходунков и трости для инвалида III группы, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

79-летний житель Балашихи, инвалид III группы Вениамин Александров рассказал, что в связи с заболеванием ему необходимы ходунки и трость со специальным подлокотником.

«Поручил выделить материальную помощь и оказать содействие в приобретении спецсредств заявителю», – сказал Ефимов.

Он добавил, что один из вопросов, который также рассматривался в ходе приема, касался медицинского обслуживания. Галине Соболевой, у которой было обнаружено онкологическое заболевание, ежемесячно необходим дорогостоящий препарат, который не всегда есть в наличии.

«Мы свяжемся с Балашихинской областной больницей по данному вопросу, если необходимо подключим Московский областной онкологический диспансер», – отметил депутат.

Всего на прием к депутату записалось 5 человек. Вопросы также касались улучшения жилищных условий и благоустройства дворовой территории. Все обращения будут отработаны при содействии партии, нуждающимся будет оказана помощь.