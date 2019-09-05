Не каждый готов отпустить бывшего возлюбленного с легким сердцем. Некоторые люди от обиды хотят побольнее насолить экс-половинкам. Кто-то из них пользуется проверенными методами вроде случайно оставленного в постели нижнего белья, а кто-то изобретает свой собственный способ отмщения. Жители Московского региона поделились с РИАМО историями коварной мести любовников.

Кирилл, 37 лет, Одинцово, электрик:

«Пару лет назад я сошелся с бывшей одноклассницей. В какой-то момент с ее стороны посыпались придирки - то прическа ей моя не нравилась, то денег мало приносил. Когда мне это надоело, объявил ей - расстаемся.

После непродолжительной истерики она собрала вещи и съехала. Несколько дней спустя в квартире появился запах протухшей рыбы. Я сделал генеральную уборку и прочистил канализацию, но это не помогло. Ничего не оставалось, как тщательно обнюхать каждый предмет интерьера.

Оказалось, что неприятное амбре исходит от карниза для штор. Раскрутив приспособление, я обнаружил внутри несколько креветок.

Позвонил бывшей девушке, она подтвердила, что это ее месть».

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Надежда, 32 года, Москва, продавец ювелирного магазина:

«Мой муж оказался алкоголиком. После того как он стал водить в дом собутыльников, я решила от него уйти – сил терпеть больше не было. Чтобы избавить себя от его крокодиловых слез, дала ему день на сборы и уехала к маме.

Когда вернулась, обомлела: все стены размалеваны черной краской для граффити.

Среди похабных рисунков и нецензурных слов красовалась фраза «Я любил…». Порадовалась, что вовремя избавилась от этой «любви».

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Наталья, Москва, 40 лет:

«На следующее утро после расставания с экс-возлюбленным меня ждал неприятный сюрприз.

Оказалось, что ключи от гаража к замкам не подходят.

Бывший спилил мои замки и повесил новые.

В итоге пока нашла мужчин с ломом, которые сбили эти замки, на работу опоздала».

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Александра, 34 года, Москва:

«У меня был роман с коллегой, но отношения закончились быстро – поняла, что человек неадекватен.

После разрыва он выложил мои фото топлес на сайтах интим-услуг.

При этом указал не только мой мобильный, но и рабочий е-mail. Когда извращенцы совсем допекли своими СМС и письмами, я пошла к начальству. В итоге мститель получил знатный нагоняй от руководства и чуть не лишился работы».

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Маргарита, 27 лет, Москва, промоутер:

«Муж нашел себе другую и бросил меня. Уходя, он красочно расписал все достоинства разлучницы, вплоть до размера груди. Обидно мне было до слез, и я решила отомстить. Квартира была его – мне пришлось съехать, но я специально «забыла» там некоторые вещи. Через несколько месяцев приехала забирать.

Пока бывший муж вышел, закинула под кровать комплект красивого нижнего белья.

Через пару дней он позвонил и кричал так, что я чуть не оглохла – как и было задумано, трусы и бюстгальтер во время уборки нашла его подружка».

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Светлана, 31 год, Троицк, фрилансер:

«Я имела неосторожность познакомиться с молодым человеком на сайте знакомств, где развлекалась после тяжелого развода. С моей стороны это было несерьезно, а вот он, видимо, строил планы. Бегал за мной месяц, потом отстал.

Вскоре мне стали активно звонить незнакомцы и интересоваться стоимостью моих услуг. Я делаю сайты, и вначале думала, что это по поводу работы – радовалась новым клиентам и называла расценки. Удивлял несколько игривый тон мужчин.

Хорошо, что все быстро прояснилось: один из звонивших спросил прямо – практикую ли я нетрадиционный секс.

А на мое возмущение удивился, мол, что такого, вы же «жрица любви». Оказалось, что бывший ухажер разместил мой телефон на сайтах интимных услуг. Да еще несколько месяцев, не ленился и обновлял объявления. Пришлось в итоге менять номер телефона, другого выхода я не нашла».