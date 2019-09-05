РИАМО - 5 сен. На территории Московской области в сентябре планируют открыть 13 новых пикниковых зон, каждая из которых может вместить более 48 человек, сообщается на сайте ГКУ Подмосковья «Мособллес».

Условия для комфортного и безопасного отдыха, занятия спортом жителей в лесах создаются в соответствии с государственной программой региона «Наше Подмосковье».

«В настоящее время по инициативе и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева за счет средств регионального бюджета выполняются работы по установке на землях лесного фонда элементов благоустройства пикниковых зон. В сентябре состоятся открытия 13 пикниковых зон», - говорится в сообщении.

Они откроются на территориях Можайского городского округа (поселок Спутник, 4 сентября), городского округа Балашиха (на берегу Тарелочкиного пруда, 6 сентября), городского округа Красногорск (Опалиховский парк, 7 сентября), городского округа Луховицы (вблизи улицы Советская, 11 сентября), городского округа Шатура (берег озера Святое, 12 сентября), Орехово-Зуевского городского округа (вблизи поселка Исаакиевское озеро, 13 сентября)

Также открытия пройдут в городском округе Ступино (вблизи деревни Соколова Пустынь на берегу реки Ока, 14 сентября), Сергиево-Посадском городском округе (деревня Ваулино, 16 сентября), городском округе Озеры (около пансионата «Озерский», 17 сентября), городском округе Воскресенск (поселок Белоозерский, вокруг озера, 18 сентября), Раменском городском округе (лесной массив деревни Островцы, 20 сентября), городском округе Павловский Посад (восточнее СТ «Кулиги-2», 23 сентября), Дедовске Истринского городского округа (24 сентября).

Каждая пикниковая зона включает в себя шесть комплектов мебели, состоящей из стола, двух скамей, мангала, урны, навеса и одновременно может вместить более 48 человек.

Комитет лесного хозяйства региона и специалисты лесничеств уделяют особое внимание местам, традиционно пользующимся повышенным спросом у населения, где имеется множество проблем, связанных со скоплением бытового мусора, вытаптыванием напочвенного покрова, уничтожением растительности.

«Поэтому именно в местах традиционного отдыха населения в первую очередь проектируется проведение санитарно-защитных мероприятий, а также внедряются механизмы, позволяющие создать цивилизованные условия для отдыха и занятия спортом на землях лесного фонда», - поясняется в материале.

Для этого на сайте всевлес.рф изложен механизм размещения элементов благоустройства через получение разрешения на размещение некапитальных объектов (РНР), в том числе элементов пляжной инфраструктуры, пунктов проката спортивного инвентаря, сезонных аттракционов, спортивных, детских площадок и так далее.

«Нами проанализирован европейский опыт использования лесных и парковых массивов. Организация потоков отдыхающего населения, их локализация в местах расположения элементов благоустройства позволяет по-настоящему сформировать зоны покоя на большей части лесной территории, что оказывает положительное влияние на состояние лесной экосистемы», - отметил первый заместитель гендиректора «Мособллеса» Сергей Пальчиков.