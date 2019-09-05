РИАМО - 5 сен. «Школьный портал» Московской области обновил существующие опции и добавил ряд новых к началу учебного года, теперь пользователи сайта смогут комментировать информацию в разделе «Объявления», говорится в сообщении пресс-службы «Ростелекома».

«К началу 2019-2020 учебного года «Ростелеком» при поддержке правительства Московской области модернизировал функционал «Школьного портала». Теперь учителя общеобразовательных учреждений Подмосковья помимо отметок по пятибалльной шкале могут выставлять школьникам словесные оценки с помощью специального модуля Term Reports», – говорится в сообщении.

Кроме того, обновлен раздел «Объявления», который учителя используют для передачи родителям и ученикам важных новостей: информации о родительских собраниях, школьных концертах и многом другом. Для создания объявлений появилась отдельная кнопка, а адресатам приходят уведомления о новостях как школы, так и класса. Помимо этого, пользователи портала могут не только ознакомиться с поступившей информацией, но и прокомментировать ее.

«Школьный портал» Московской области заработал в 2015 году. Это первый в России проект по цифровизации образования, реализованный в формате государственно-частного партнерства. На нем зарегистрировались уже свыше 1,3 миллиона пользователей.

В прошлом году школьники прошли на портале тестирования по математике, русскому языку, географии, истории и другим предметам, а родители − анкетирование. В независимой оценке образования приняли участие 1,1 миллиона жителей Подмосковья. 70% из них – ученики 3-9 классов.