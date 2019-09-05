РИАМО – 5 сен. Устройство и ремонт футбольных полей планируют завершить к ноябрю текущего года в шести округах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В городских округах Одинцовский, Черноголовка и Истра устроят футбольные поля. В Сергиево-Посадском округе реализуют работы по капитальному ремонту футбольного поля. В Коломенском городском округе и Домодедове заменят покрытия футбольных полей.

«Футбол в Подмосковье является базовым и самым популярным видом спорта. Исходя из задачи развития массового спорта на территории региона, мы понимаем важность развития и обновления спортивной инфраструктуры. Мы реагируем на запросы населения об устройстве плоскостных сооружений и стараемся максимально их удовлетворять», – объяснил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он также анонсировал открытие девяти мини-стадионов к 2022 году, сейчас рабочие ведут работы по их устройству. Кроме того, у Минспорта Подмосковья в планах до 2024 года реконструировать шесть стадионов и возвести три новых.