РИАМО - 5 сен. Бригады скорой помощи и центра медицины катастроф работают на месте обрушения здания в Сергиево-Посадском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Обрушение пятиэтажного заброшенного здания произошло днем в четверг в поселке Новая Шурма.

«На данный момент на месте работают экстренные и оперативные службы, в том числе бригады скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. Проводится разбор завалов. Дополнительная информация уточняется», - говорится в сообщении.

По предварительным данным МЧС, в результате обрушения есть пострадавшие среди рабочих, которые разбирали здание. Под завалами может находиться 3-4 человека.