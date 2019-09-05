РИАМО - 5 сен. С начала года свыше 50 тысяч подмосковных жителей установили мобильное приложение системы-112, которое позволяет оперативно вызвать скорую помощь, полицию, ГИБДД и пожарных, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

На сегодняшний день приложение скачали порядка 80 тысяч жителей. За все время работы его операторами было обработано 2,5 тысячи обращений от жителей. Чаще всего этим приложением пользуются для вызова медиков. Кроме того, много сообщений имеют справочный характер.

«Мобильное приложение системы-112 обладает широким спектром функций. Пользователи могут вызвать необходимые экстренные службы, найти на интерактивной карте и построить маршруты до различных социальных служб, ознакомиться с инструкциями по оказанию первой помощи и следить за объявлениями экстренных служб Московской области», — рассказал Пестов.

Одной из важнейших функций мобильного приложения является геопозиционирование. Оно позволяет автоматически определить, где находится звонящий и прислать необходимые экстренные службы на место инцидента.

Кроме того, с помощью приложения можно отслеживать движение машины скорой помощи, а также узнать, где сейчас находятся близкие – это можно сделать через «Связанные контакты».

Мобильное приложение системы-112 Московской области было запущено в июле 2017 года. Это первое подобное приложение, внедренное на территории России.

Скачать мобильное приложение можно в магазинах App Store и Google Play по запросу «112 МО». Ссылки для скачивания мобильного приложения системы-112 Московской области: App Store.