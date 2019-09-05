РИАМО – 5 сен. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на ООО «ОСТ-Терминал» в Краснознаменске приостановили оформление партии белково-жировой продукции весом 13 килограммов, поступившей из Польши, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: в пункте 2.1 «Наименование продукции» ветеринарного сертификата указано – молочные десерты образцы, тогда как в разрешении Россельхознадзора целью ввоза является реализация в пищу людям и отсутствует информация, что продукция ввозится в качестве образцов для лабораторных испытаний для получения декларации соответствия», – отмечается в материале.

Также пункт 4 «Свидетельство о пригодности в пищу» ветеринарного сертификата полностью вычеркнут, тогда как должна быть вычеркнута только таблица до экспортных сертификатов.

Груз задержали.