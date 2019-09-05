РИАМО - 5 сен. Под завалами здания, обрушившегося в подмосковном Сергиево-Посадском округе, могут находиться 3-4 человека, на месте происшествия работают спасатели, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Обрушение пятиэтажного заброшенного здания произошло днем в четверг в поселке Новая Шурма. По предварительной информации, есть пострадавшие среди рабочих, которые разбирали здание.

«Там произошло обрушение стены во время разбора здания. По предварительным данным, со слов очевидцев, под завалами может находиться 3-4 человека. На месте работают специалисты», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к месту происшествия стягиваются дополнительные силы. К ликвидации последствий ЧП привлекли 12 единиц техники, 36 человек, в том числе от МЧС – четыре единицы техники и 12 человек. Дальнейшая информация уточняется.